Il Mattino – Tra Mertens e il Napoli è finita, domani ultimo giorno da azzurro

Il Mattino riporta nella sua edizione odierna che tra Dries Mertens e il Napoli è sempre più vicina la separazione. Nella giornata del 31 giugno, alle ore 24 scadrà il contratto del belga, che dirà addio agli azzurri dopo 9 anni sotto l’ombra del Vesuvio. Il club di De Laurentiis non aveva accettato la richiesta di 4 milioni, che era quella iniziale del calciatore, e poi successivamente ha rifiutato anche una richiesta dimezzata. Il folletto belga sperava di poter continuare a scrivere la storia in azzurro, ma ora dovrà cercare una nuova squadra per il futuro.