Come riportato dal sito web del Mattino, in rete monta la protesta dei tifosi contro i prezzi scelti dalla società azzurra. Infatti, si parte dai 15 euro per la tribuna scoperta fino ad arrivare ai 22 euro in tribuna coperta. L’Anaune Val Di Non, squadra del campionato di eccellenza, di certo non rappresenta una sfida di alto prestigio. Eppure il club di De Laurentiis non sembra agevolare i tifosi con la scelta di questi prezzi. Molte le critiche dei tifosi che parlano di una vera e propria speculazione sulla propria passione più grande: il Napoli. Speriamo che il club azzurro possa ripensarci su.