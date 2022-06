Il futuro della Nazionale Italiana è nel Napoli. Sono ben 7 i calciatori!

Dal Napoli del futuro stanno nascendo i futuri calciatori della Nazionale. Il Napoli, infatti, all’interno della sua rosa possiede ben 7 giocatori che potrebbero far parte della Nazionale del domani. De Laurentiis può contare di un bel patrimonio di giovani fra calciatori già affermati e promesse del domani.

Fra le certezze del futuro della nazionale ritroviamo sicuramente il fresco di rinnovo Alex Meret (fino al 2027) e Giovanni di Lorenzo. In questa stagione invece abbiamo iniziato ad intravedere i primi passi in azzurro di Alessandro Zanoli che conta già diverse presenze nella Under 21 Italiana. Ritornano dai prestiti al Frosinone e alla Cremonese rispettivamente Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Per entrambi una stagione più che positiva in Serie B caratterizzata da gol e assist. Con la Primavera Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara hanno già dimostrato di meritare palcoscenici ben più importanti. L’attuale finestra di mercato per i due baby primavera risulterà decisiva per la crescita dei talenti napoletani. Spalletti, in ritiro, potrebbe addirittura decidere di tenere uno dei due con sè per farli debuttare in prima squadra costantemente. Molto difficile, ma se Mertens dovesse realmente lasciare Napoli, il tecnico azzurro in mancanza di alternative potrebbe anche decidere di puntarci.