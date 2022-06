I candidati al pallone d’oro africano, manca un azzurro

Come rivelato da Peoples Gazette, quotidiano online nigeriano, sono stati elencati i 30 candidati per la CFA (Confederation of African Football Awards 2022) ossia il pallone d’oro africano. Fra questi candidati manca Victor Osimhen. Con ben 18 gol e 6 assist in 36 partite nella scorsa stagione il nigeriano non rientra nella lista degli ultimi 30.

Fra gli altri giocatori azzurri presenti in lista troviamo invece Kalidou Koulibaly e Andre-Frank Zambo Anguissa. I napoletani dunque se la giocheranno con Sadio Mane, vincitore della scorsa edizione. Presenti anche Salah e Mahrez.