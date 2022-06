Angelo Gregucci, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla trasmissione “A Tutto Mercato” a TMW Radio per commentare la situazione legata al mercato difensori in Serie A: “Se la Juventus non vende De Ligt a una cifra vicina agli 80 milioni secondo me fa un errore enorme. Il mercato è fermo ma non quello dei difensori centrali, perché sono diventati rari da trovare. Dicevo che è un errore enorme perché non troverai mai un 1999 con l’esperienza dell’olandese. Koulibaly è un top difensore ma è più datato e il Napoli se se ne priva sbaglia. Le offerte davvero ricche in realtà vengono dalla Premier più che dall’Italia”.