Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il neoacquisto del Napoli Mathias Olivera ha lasciato l’Uruguay per raggiungere l’Europa. Il calciatore farà prima tappa in Spagna, successivamente si stabilirà in Italia sin dal primo giorno di precampionato, dove venendo seguito dal medico del Napoli Raffaele Canonico potrà recuperare dall’infortunio e si potranno avere accertamenti sulle sue condizioni fisiche.