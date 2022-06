Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell’Atalanta, è uno dei nomi che piace maggiormente al Napoli per completare il reparto dei portieri. Il Tottenham ha scelto di non riscattarlo dopo una stagione di prestito, e per lui si sono accese le sirene di vari club. Tra questi la Fiorentina, a caccia di un estremo difensore. Nella giornata di oggi infatti, Joe Barone incontrerà la dirigenza nerazzurra con la quale tratterà per l’acquisto del portiere. A riportare è Gianluca Di Marzio.