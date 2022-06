Del Genio a Radio Goal: “Serve una sistemazione per Gaetano e Zerbin”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal.

Il giornalista ha parlato di due talenti azzurri, Gaetano e Zerbin, che hanno fatto molto bene quest’anno in Serie B: “Per quanto riguarda Gaetano e Zerbin, bisogna prendere una decisione: o gli si trova spazio magari nelle coppe, oppure sarebbe opportuno cederli. Discorso diverso invece per altri prodotti della primavera come Vergara e Ambrosino, che non occupano la lista vietando altri ingressi”. I due giovani hanno ben figurato in cadetteria e sono pronti a giocarsi le proprie carte nei ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, al termine dei quali la società ne dovrà valutare l’utilizzo.