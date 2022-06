Criscitiello a Galliani: “Hai preso Petagna?”. Il dirigente del Monza risponde così

Durante la trasmissione di Sportitalia, Speciale Calciomercato, è intervenuto l’ad del Monza, Adriano Galliani, rispondendo a delle domande sul mercato dei brianzoli. Il dirigente del club appena arrivato in Serie A è stato incalzato del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, riguardo un possibile arrivo di Andrea Petagna. La risposta dell’ex Milan in merito all’attaccante del Napoli, è stata breve e anche un pò ironica: “Non so neanche io se lo prenderemo, vorrei saperlo”.