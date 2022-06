CorrSport – Giornata di rivoluzione in casa Napoli: i nomi dei partenti

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi si avrà una rivoluzione drastica in casa Napoli.

Non solo Insigne, non solo Mertens ma anche Ospina, Malcuit, Ghoulam sono destinati all’addio dopo l’avventura con il club. L’unico che potrebbe rimanere in extremis, è il belga, ma serve anche un avvicinamento di Adl. Ecco le parole del quotidiano sportivo:

“Arrivederci è la parola che oggi accompagnerà la giornata di Malcuit, Ghoulam, Ospina e Mertens: è arrivata la famigerata data di scadenza dei rispettivi contratti con il Napoli. Il portiere colombiano, indicato da Spalletti come uno dei quattro pilastri del nuovo ciclo insieme con Di Lorenzo-Koulibaly-Anguissa, è promesso sposo degli arabi dell’Al-Nassr di Rudi Garcia, mentre Dries, beh, per il momento è in vacanza. Con moglie e figlio”.