Bremer a Flow Sport Club: “Nelle prossime settimane sceglierò dove andare”

Bremer ha parlato a Flow Sport Club sul suo futuro.

Il difensore del Torino è al centro di diverse richieste di mercato, soprattutto in Serie A. Quest’ultimo ha parlato così: “Non so ancora dove andrò, attualmente sto discutendo della questione con il mio agente. Non ho ancora deciso se rimanere in Italia o andare all’estero, di sicuro vorrò giocare in Champions League. Tutto verrà deciso nelle prossime settimane”. La situazione Bremer è attualmente abbastanza controversa, anche se in Italia la squadra indiziata ad acquistarne il cartellino rimane l’Inter soprattutto se dovesse partire realmente Milan Skriniar, colonna portante della retroguardia neroazzurra.