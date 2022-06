Bonan: “La semifinale del 90 fu anche una mancanza politica”. Zenga nel rispondere si commuove

Nel corso di Speciale Calciomercato, in onda la sera su Sky Sport, i presenti in studio hanno parlato della semifinale del mondiale del 1990 tra l’Argentina di Diego Armando Maradona e l’Italia. Nel corso della chiacchierata il giornalista Alessandro Bonan ha definito quella semifinale anche una mancanza dal punto di visto politico, una scelta sbagliata dai piani alti. Il problema più grande secondo il giornalista è che i tifosi che si trovavano allo stadio San Paolo tifavano per l’idolo di casa, che aveva portato agli azzurri 2 scudetti. A rispondere al giornalista è stato il portiere di quella edizione dei mondiali, Walter Zenga, che nel parlare dell’ex capitano azzurro si è commosso: “Quando parlo di Diego non è facile trattenermi… Ciao Diego. Fu molto furbo perché ricordò ai suoi tifosi quello che subivano durante l’anno dai tifosi delle altre squadre, che ora chiedevano di tifare per gli azzurri”.