Repubblica – Mertens vuole rimanere. Per una sua permanenza serve un faccia a faccia col presidente

Come riporta la Repubblica, il fantasista belga vorrebbe rimanere. Mertens tra 2 giorni sarà un ex Napoli ma la sua speranza è che il presidente Aurelio De Laurentiis possa fargli un’offerta. Al momento tra le due parti non sembra esserci un contatto, bisognerà quindi sedersi ad un tavolo e parlare a quattr’occhi per capire cosa si può fare e soprattutto se il trequartista potrà tornare a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Il presidente del Napoli però è stato chiaro, per rimanere bisogna che il folletto belga abbassi le sue pretese e che decida di venire incontro alla società.