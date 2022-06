Il Mattino – Quattro cessioni bloccano il mercato del Napoli, le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulle sue operazioni di mercato.

È ormai risaputa la politica di De Laurentiis: prima di acquistare bisogna cedere. Proprio quest’ultima operazione sta bloccando le trattative della società, considerando che per quattro giocatori non si riesce a trovare la giusta destinazione.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la questione riguarda Ounas, Petagna, Politano e Demme. Nel caso in cui queste partenze dovessero andare in porto, il club azzurro incasserebbe il denaro adeguato per muovere nuove manovre in entrata, dopo i colpi Olivera e Kvaratskhelia.