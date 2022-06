Del Genio: ” Deulofeu può essere il sostituto di Mertens dietro Osimhen”.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato durante la trasmissione Radio Goal del nuovo possibile acquisto del Napoli, Gerard Deulofeu. Al momento il trequartista spagnolo sembra pronto ad arrivare a Napoli, non si è però ancora capito se per sostituire Mertens, ruolo preferito dello spagnolo oppure per rimpiazzare Lorenzo Insigne. Queste le parole del giornalista:”Deulofeu è un giocatore che può giocare al posto di Mertens alle spalle di Osimhen. Non è giusto che lo spagnolo venga etichettato solo come un velocista, perché anche lui è molto bravo a concludere, anche se non ai livelli del belga”.