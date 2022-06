Come riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto per quanto riguarda le notizie di calcio spagnole, Fabian Ruiz ha deciso ufficialmente che non rinnoverà il suo contratto. Il centrocampista andaluso ha deciso di lasciare gli azzurri e ha comunicato la sua decisione al club. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e al momento è difficile capire se sarà ceduto in questa sessione di calciomercato oppure andrà via a parametro 0 l’anno prossimo.