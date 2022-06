Auriemma: “La Juventus vuole Koulibaly, contatti intensi con l’agente”

Raffaele Auriemma ha rivelato alcune novità riguardo al futuro di Kalidou Koulibaly. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023, non c’è ancora un accordo con la società, ma Spalletti non vorrebbe perderlo. Il giornalista tramite il suo profilo Twitter ha fatto sapere che la Juve stia tentando con ogni mezzo possibile di portare K2 in bianconero. Questo quanto si legge tramite l’account:

“La Juventus sta insistendo con Ramadani affinché convinca Koulibaly ad accettare il passaggio in bianconero. L’agente vorrebbe portare al Napoli in sostituzione del K2 un altro suo assistito: Milenkovic della Fiorentina”.

Di seguito il tweet: