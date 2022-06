Agente Djuric: “C’era un forte interessamento del Napoli, ma ora è molto vicino al Verona”

L’agente dell’attaccante ex Salernitana Vittorio Sabbatini, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com e ha parlato del suo assistito Milan Djuric. L’attaccante lascerà Salerno in estate a parametro 0 e molte squadre italiane erano interessate a lui, tra queste anche il Napoli, ma sembra destinato ad andare al Verona. Queste le parole dell’agente del calciatore bosniaco: “Abbiamo un accordo di massima per un contratto triennale, come richiesto dal calciatore stesso e al momento vanno formalizzati gli ultimi dettagli”.