L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il portale il Bologna studia il colpo a zero per la propria difesa e negli ultimi giorni ha messo nel mirino Kevin Malcuit, esterno destro che tra due giorni lascerà il Napoli al termine del proprio contratto e che dunque potrà firmare gratis con un altro club. I rossoblu ci pensano, è un’idea per la fascia.