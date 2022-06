Sky – Juventus, la verita su Jorginho: le ultime

Le strategie della Juventus in mediana. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato così del mercato dei bianconeri nella zona centrale del campo:

“In questo momento non ci sono i presupposti di un colpo a centrocampo, In questo momento c’è abbondanza: c’è Arthur, McKennie, Ramsey, Zakaria, Locatelli, Rabiot più Fagioli e Miretti su cui la Juve vuole puntare. Dipende tutto dalle uscite. Ad esempio nell’ambito dei discorsi col Chelsea è uscito di nuovo il nome di Jorginho, noi abbiamo verificato ma non c’è nulla”.