Il Roma – De Laurentiis aumenta l’offerta a Mertens! I dettagli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Dries Mertens. Secondo il quotidiano l’ultima offerta di De Laurentiis a Mertens, infatti, sarebbe di 1,5 milioni più bonus per un compenso totale che andrebbe a toccare i 2,5 milioni. L’offerta, non prevede però nessuna commissione o bonus alla firma. Al momento, però, c’è ancora distanza con l’attaccante, che chiede 2,5 milioni di ingaggio come base fissa, oltre ad un bonus di un milione di euro alla firma. Le distanze rimangono importanti, ma sicuramente c’è un po’ più di margine rispetto ai giorni scorsi.