Il Mattino – Solbakken in pole se parte Politano! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Ola Solbakken, ha 23 anni, è norvegese e potrebbe essere l’esterno che raccoglierà l’eredità di Matteo Politano. Ormai nota la situazione dell’ex Inter, che avrebbe chiesto la cessione in questa finestra di mercato perché non sentirebbe più la fiducia di Spalletti. Solbakken potrebbe essere una buona soluzione: è un ragazzo giovane, di prospettiva, desideroso di fare un passo in avanti in carriera. Anche dal punto di vista contrattuale per il Napoli potrebbe essere un affare. L’esterno andrà in scadenza il 31 dicembre con il Bodo Glimt, a cui il club azzurro avrebbe già presentato un’offerta. La dirigenza partenopea avrebbe messo sul piatto dei norvegesi una proposta di 2,5 milioni, sperando di battere la concorrenza della Roma.