Gazzetta – Politano, l’agente è in Spagna. Ipotesi Valencia sempre più vicina

Matteo Politano è a un passo dal Valencia. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa sapere che l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, è stato in Spagna. L’obiettivo? Dare il via alla trattativa con il Valencia. L’attaccante potrebbe ritrovare Gattuso. La volontà del calciatore è quella di rimettersi in gioco con nuove esperienze.

La società azzurra è pronta a lasciarlo andare, ma soltanto a determinate condizioni economiche. ADL chiede 20 mln di euro per il suo cartellino