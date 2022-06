La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime operazioni di mercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano dopo Kravatskhelia Spalletti è alla ricerca di nuovi rinforzi.

L’allenatore vorrebbe nuovi innesti per la fascia sinistra, c’è Zerbin ma dovrà essere testato in ritiro. Lozano sarà titolare sulla destra con l’opzione di adattare anche Elmas su quella fascia. Il tecnico azzurro vorrebbe un mancino come Solbakken o Verde, anche se il sogno è Domenico Berardi.