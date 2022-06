Il destino di Adam Ounas è lontano da Napoli, perché il calciatore non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’attaccante è mosso dalla voglia di mettersi in gioco con continuità. La società crede molto in lui e lo valuta oltre 10 milioni.

Non ci sono ancora offerte per il suo cartolino. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport se il giocatore dovesse scegliere di rimanere fino a scadenza di contratto, il club potrebbe anche scegliere di adottare la linea dura.