CdM – Mertens sempre più lontano da Napoli, non ci sono le condizioni per il rinnovo

Dries Mertens e Napoli, una storia d’amore decennale che potrebbe interrompersi tra 48 ore. Il belga non ha rinnovato il contratto e al momento non sembrano esserci le condizioni per un nuovo accordo tra le parti. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.

Il quotidiano ricostruisce le vicende della trattativa. Il Napoli aveva in mente da molto tempo uno stipendio da 1,5 milioni a stagione per il belga, ma al calciatore queste condizioni non sono piaciute. Infatti aveva fatto richiesta di un contratto dal oltre 4 milioni. Dopo uno scambio di email non c’è stato più alcun contatto tra le parti.