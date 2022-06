Alessio Cragno, ex portiere del Cagliari, è un nuovo giocatore del Monza. Infatti, come comunicato dalla società lombarda, il calciatore ha svolto le visite mediche ed ha firmato, nella giornata di oggi, il contratto. Il comunicato: “Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.”.