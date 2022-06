Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, a TWM Radio ha rilasciato alcune considerazioni sul mercato azzurro e bianconero:

“Anche se ci sono tanti manager che ci stanno lavorando, mi sembra un’ipotesi molto distante della realtà. Non la vedo praticabile la partenza di De Ligt, che non ha più lo stesso mercato di due anni fa. La Juventus in caso vorrebbe solo cash per ristrutturare la difesa, con nomi come Koulibaly, che migliorerebbe molto la squadra”.