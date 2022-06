Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato durante lo speciale in onda su SkySport:

“Il Monza è scatenato: molto vicini a Stefano Sensi, entra un paio di giorni può arrivare il si definitivo. Mentre per Pessina si insiste, il club neopromosso ci proverà nelle prossime settimane. E non è finita qui: Galliani vuole anche Petagna del Napoli, come rinforzo in attacco”.