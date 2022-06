Beppe Accardi, procuratore sportivo, ha parlato, ai microfoni Radio Marte, di Matteo Politano e di Luciano Spalletti: “L’ex giocatore dell’Inter, per lo stile di gioco utilizzato dal tecnico toscano, non è fondamentale per il Napoli. Invece, giocatori come Koulibaly sono fondamentali per Spalletti”.