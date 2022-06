Il Napoli non pensa solo a Solbakken, spunta anche il nome di Josip Brekalo ex Torino per sostituire Politano che è diretto al Valencia. Il croato è tornato al Wolfsburg per fine prestito dal Torino, e la società tedesca è ora disposta a venderlo. La richiesta per il suo cartellino è di circa 10 milioni di euro. Una somma sicuramente ottima per un calciatore ancora giovane che potrebbe fare comodo all’allenatore Luciano Spalletti.