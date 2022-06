Il Mattino – Senza cessione, Fabian dovrà accettare rinnovo con clausola

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Fabian Ruiz.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che tra il centrocampista spagnolo e la società partenopea non si sia ancora trovato un accordo in merito al futuro.

Gli agenti del giocatore hanno confermato l’interesse di diversi club, ma non hanno proposte concrete tra le mani. Serviranno 20mln di euro per cedere Fabian: in caso di mancato addio, il calciatore dovrà rinnovare con il Napoli, inserendo un’eventuale clausola liberatoria.