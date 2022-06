Il Mattino – Mercato Napoli: l’offerta del club per Solbakken

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club abbia mostrato interesse per il giocatore del Bodo Glimt, Ola Solbakken. L’esterno offensivo, in scadenza il prossimo 31 dicembre, piace al club partenopeo, tanto da diventare obiettivo per la prossima stagione.

Il giocatore potrebbe arrivare per una cifra attorno ai 2,5mln di euro. Gli azzurri hanno proposto un quinquennale e attendono una risposta da parte della società norvegese.