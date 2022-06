In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Beppe Bozzo, ex agente di Cassano, ha valutato Kalidou Koulibaly 15 milioni di euro. In seguito le sue parole:

«La Juventus, nell’ estate 2019, ha investito 75 milioni per acquistare De Ligt dall’ Ajax. Considerando che l’ olandese in questi 3 anni

non si è deprezzato, i bianconeri non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza

contropartite tecniche.

Koulibaly? Quindici milioni»