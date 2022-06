Galoppo, parla l’agente: “Ama l’Italia, è il più forte in Argentina, ricorda Zanetti”

Nelle ultime settimane la voce di un interessamento del Napoli all’argentino Giuliano Galoppo si era fatta insistente. Marcelo Simonian, agente del centrocampista ha parlato del suo assistito in un’intervista ad AreaNapoli.it

Ecco quanto riporta il sito: “E’ veramente fortissimo, ha la testa del campione. Mi ricorda tanto Javier Zanetti: ha quella mentalità lì”.

“Ama l’Italia: è per metà argentino e metà italiano, parla italiano e l’Italia è casa sua. Ha vissuto in Italia per diversi anni: il padre, Marcelino Galoppo, è stato calciatore in Italia ed ha giocato anche con Cristiano Giuntoli. La Premier League è una possibilità? Sì, è così“

Infine, il procuratore si è concesso una battuta su Facundo Farias, trequartista del Club Atlético Colón accostato al Napoli: “Se lo porterò in Italia? Magari! Vediamo…”.