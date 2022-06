L’Italia Under 19, in cui milita Giuseppe Ambrosino, sfiderà, nella giornata di domani, l‘Inghilterra, per la semifinale dell’Europeo di categoria. Il tecnico della Nazionale, Carmine Nunziata, ha parlato, in Conferenza Stampa, della partita: “L’Inghilterra è una squadra, qualitativamente e tatticamente parlando, molto forte, ma noi non abbiamo timore e ce la metteremo tutta”.