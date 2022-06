Corbo: “Il Napoli si è rinforzato, tre grandi colpi di Giuntoli”

Antonio Corbo, noto giornalista di Repubblica, ha parlato durante Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss dei rapporti tra De Laurentiis e Spalletti.

Di seguito le sue dichiarazioni: “De Laurentiis ha dichiarato di volere vincere lo scudetto. Di rimando gli ha risposto Spalletti affermando che sarà complicato ripetere quanto fatto nell’ultima annata calcistica. Il tifoso è rimasto sconcertato, non sa nemmeno più a chi credere”.

“Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti poi non hanno più parlato non chiarendo ulteriormente le loro rispettive posizioni. Io però voglio rassicurare i tifosi: non mi sembra affatto che il Napoli sia fermo, anzi. Gli azzurri hanno una cifra tecnica più forte della squadra che è finita terza in classifica. Ora c’è un terzino sinistro importante come Olivera. Inoltre di Kvaratskhelia se ne parla molto bene. Infine la società ha riscattato Anguissa. Tre grandi operazioni di Giuntoli. Il Napoli attuale è più forte rispetto allo scorso anno”