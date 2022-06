Cerchione: “Mario Rui parte avanti a Olivera. Vi spiego il futuro del Napoli”

Il giornalista Luca Cerchione ha risposto alle domande dei tifosi azzurri durante la sua trasmissione 1 Football Club.

Ai microfoni di 1 Station Radio ha dichiarato: “Mathias Olivera si ambienterà bene a Napoli, o credo che partirà un po’ in sordina, prima di riuscire ad imporsi? Per me, partirà alle spalle di Mario Rui: ci vorrà del tempo per fargli ritagliare un posto da titolare. Non partirà con i favori dei pronostici. In Spagna non ha lasciato segni evidenti”.

“Cessione del Napoli possibile? Io non penso che il presidente Aurelio De Laurentiis sarà ancora a Napoli, nella prossima stagione, altrimenti non si darebbe la zappa da solo sui piedi. Se parla di squadra che vuole vincere lo Scudetto, quando non ne ha i mezzi, di cosa parliamo?!”.

“Se ci sono novità sul rinnovo di Dries Mertens? No, per il semplice motivo che Dries non ha offerte, in questo momento: nessuna proposta migliorativa, di conseguenza potrebbe addirittura restare alle condizioni dettate da De Laurentiis”.