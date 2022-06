Altafini: “Il campionato l’anno prossimo sarà bruttissimo”

L’ex calciatore Josè Altafini ha parlato della situazione attuale del campionato di Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza. Perché ci complichiamo le cose in questo modo? Sarà una Serie A spezzettata a causa del Mondiale di Qatar 2022. Per come la vedo io si sta andando a peggiorare in modo netto rispetto al passato. Poi ci sono questi calciatori che, a uno, due anni dalla scadenza del contratto, vogliono andare via“.

Su Kalidou Koulibaly: “Il Napoli deve tenerlo ancora un anno e fargli la squadra intorno. So che non sarà facile, ma il senegalese è un giocatore fondamentale per mister Luciano Spalletti“.

Su Roberto Fiore: “Lui comprava sempre uno, due giocatori a stagione per creare un clima importante allo stadio, moltiplicare le presenze. Fiore è stato un grandissimo”.

Su Meret: “Alex è bravissimo, il Napoli è un po’ confusionario in tante cose. Perché non agire in modo rapido? Io gli rinnoverei il contratto così come confermerei la mia fiducia ad altri calciatori in scadenza”.