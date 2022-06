David Ospina sembra essere lontano da Napoli. Il rinnovo non è ancora arrivato e sembra piuttosto distante. Il portiere colombiano inizia a guardarsi attorno per scegliere la nuova destinazione che lo può soddisfare da tutti i punti di vista. La squadra inquadrata da Ospina per essere ancora titolare e dimostrare per altro tempo il suo valore è una società degli Emirati arabi: Al Nassr. Una delle società più blasonate in Arabia, tra l’altro la vecchia società di Cannavaro. Ad invogliare l’ex arsenal a trasferirsi nel continente asiatico è soprattutto il ricco stipendio che riceverà dalla prossima stagione.