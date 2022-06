Il Roma – Osimhen si carica per la prossima stagione: vuole lasciare il segno

Victor Osimhen vuole lasciare il segno.

Ne ha parlato l’edizione de Il Roma, secondo cui il nigeriano si starebbe preparando per la prossima stagione. Vuole lasciare il segno a suon di goal: “Che Dio ce la mandi buona. Almeno per la prossima stagione. Il Napoli e Spalletti non possono più permettersi in Victor Osimhen a mezzo servizio. Nei due anni in maglia azzurra il nigeriano, purtroppo, si è dovuto fermare per infortuni gravi. Non ha potuto, quindi, avere la giusta continuità di prestazione e soprattutto di gol. Nel suo primo anno di reti ne ha segnate 10 in campionato e basta, nello scorso torneo 14 in A, 18 totali. Se non si fosse fatto male sarebbe salito molto più su. Ed è questa l’ambizione del giovanottone africano. Sta riscaldando i motori Victor con l’obiettivo di lottare per il titolo dei bomber con Immobile e Vlahovic. Proprio così”.

Infortuni permettendo, il nigeriano è pronto.