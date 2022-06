Il Napoli di Spalletti sta cercando insistentemente un profilo adatto a fare il quarto difensore ed essere affidabile nel caso servisse. Il più quotato è Ostigard, l’ex Genoa è in stadby però. Giuntoli si era mosso per Casale, il quale ha tanto mercato Lazio e Monza su tutte. Bwlle ultime ore stava rimbalzando il nome di Gerzino Nyamsi. Il ragazzo è un classe 1995, attualmente militante nello Strasburgo, in Ligue 1. Il giovane franco camerunense, ha reso note le sue doti, attirando su di sé squadre come Leeds e Newcastle. Il Newcastle è molto vicino a Botman e potrebbe abbandonare la pista per Nyamsi. solo il Leeds potrebbe essere l’ostacolo dei partenopei. Ricordiamo che quest’ultimo è soltanto uno dei tanti nomi sullo sfondo azzurro.