Il Mattino – Gattuso vuole fortemente Politano: lo scenario attuale

Matteo Politano è stato richiesto fortemente da Gattuso per la panchina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi: “Rino Gattuso ha chiamato Politano (è in

vacanza a Formentera) per parlare della sua situazione e subito dopo il suo agente Giuffredi. Il Napoli chiede per Politano non meno di 20 milioni di euro ma il Valencia gioca ovviamente al ribasso. Non è una operazione semplice, ma in ogni caso è una trattativa che è iniziata e che può avere una serie di risvolti. Oggi potrebbe esserci una conference tra il ds Giuntoli e il manager Giuffredi proprio per fare il punto sull’ interessamento del Valencia”.

Il Napoli non lo lascerà partire senza la cifra richiesta, minima di 20 milioni di euro.