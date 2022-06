Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sta avendo molto da fare per ricostruire alcune parti di un Napoli rivoluzionario. A centrocampo, la vicenda Fabian Ruiz non dà sicurezze, per questo la dirigenza partenopea vuole tutelarsi con Spalletti e con i tifosi, cercando e scoprendo diversi profili da acquistare eventualmente. Nelle ultime ore un eroe della salvezza Salernitana è entrato nella testa di Giuntoli. Non si tratta di Ederson, sulla bocca di tutti, bensì di Emil Bohinen. Il centrocampista è un classe 1999 ma è chiaro che nelle sue vene scorre sangue di campione. Se ne accorto il direttore sportivo del Napoli, il quale è rimasto impressionato dalla sua prima stagione in A ed è pronto ad intensificare i rapporti per indagare maggiormente sul ragazzo 23enne.