Gazzetta – Arrivo attesissimo di Insigne a Toronto: grande accoglienza per lui

Lorenzo Insigne è stato accolto come un dio a Toronto.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stamane: “Lorenzo Insigne sbarca a Toronto e la città canadese riserva al

napoletano un’accoglienza da vera star. In attesa della presentazione ufficiale del club, in programma nella giornata di domani, il giocatore trentunenne ha prima potuto toccare con mano l’entusiasmo dei suoi nuovi tifosi che erano ad aspettarlo all’aeroporto al suo atterraggio, per tuffarsi poi nel bagno di folla che lo attendeva di fronte al leggendario Caffè Diplomatico, nel celebre quartiere di Little Italy”. La prima partita con la maglia del Toronto, per lui, dovrebbe contro il San Jose, fissata per il 9 luglio.