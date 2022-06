CorrSport – Manca l’accordo per Ostigard: il norvegese ha già detto sì

Leo Ostigard ha già detto sì al Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il norvegese sarebbe convintissimo. Manca, però, l’accordo con il Brighton che ne detiene il cartellino. In sua alternativa, secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbe un altro difensore che ha ben figurato nell’ultimo campionato di Serie A: “Notizie in attesa anche sul fronte della difesa: innanzitutto da Koulibaly, sempre nel mirino di un Barça attendista per forza di cose, considerando la crisi finanziaria del club; e poi da Østigard. Con il difensore norvegese l’accordo è raggiunto da tempo, nessun problema di sorta, mentre con il Brighton, il proprietario del suo cartellino, c’è ancora un po’ di distanza. Si lavora. In alternativa, c’è anche Nicolò Casale (24) del Verona”.