CorrSera – Il Napoli crede ancora in Alex Meret: c’è fiducia nei suoi confronti

Alex Meret potrebbe rimanere a Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui la società vorrebbe rivalutare il calciatore nella prossima stagione senza metterlo in discussione: “Nel mercato le cose possono cambiare da un giorno all’altro, di ora in ora: solo la firma del contratto potrà sancire l’ufficialità. De Laurentiis e Giuntoli, però, sarebbero orientati a lanciare da titolare Meret che l’anno scorso ha collezionato solo 15

presenze in totale tra campionato ed Europa League ma anche per colpa dell’immancabile infortunio. Di certo prima della partenza per il ritiro di Dimaro dovrà essere fatta una scelta definitiva”.