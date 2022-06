Schira: “La verità su Ronaldo e Dybala, la Roma cede 4 giocatori”

Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha parlato del mercato delle squadre di Serie A a New Sound Level 90FM.

Ecco quanto ha dichiarato l’esperto: “Ronaldo ad un passo dalla Roma secondo audio che girano? Ad oggi sono solo delle suggestioni perché lui vuole giocare la Champions e la Roma non sta in Champions. Al di là del fatto che Mendes ha ottimi rapporti con Mou e Pinto – spiega Schira – è un’operazione difficile perché gli devi dare 25 milioni l’anno. È un affare molto complicato, ad oggi è solo una bella suggestione. Di audio ce ne sono stati tanti negli ultimi anni ma lasciano il tempo che trovano”.

Su Zaniolo e la Juventus: “Una telenovela che andrà avanti per tutta l’estate, la Juve lo vuole ma la Roma non tratta. Il Milan non è interessato, su di lui c’è solo la Juve in Italia che segue il ragazzo. La Roma fa una valutazione molto importante del ragazzo, è molto difficile una trattativa in questo momento. Deve decidere Nicolò Zaniolo, il mercato dura moltissimo e probabilmente la telenovela Zaniolo durerà tutta l’estate, perché la Roma non vuole trattare il rinnovo prima di Settembre. L’incastro può portare a Torino ma la Juve deve fare una proposta più concreta. La Juve aspetta la risposta di Di Maria, se arriva la risposta positiva la Juve pianifica il prossimo acquisto in un altro ruolo. Poi la pista Zaniolo può rimanere viva lo stesso, è un flirt che parte da lontano ed è un flirt destinato ad essere monitorato”.

Su Dybala: “Paulo sta aspettando l’Inter, vediamo cosa succede. L’Inter ha bisogno di fare delle uscite, non c’è tutta questa fretta, la fretta è su Lukaku per il decreto crescita. Dybala è in vacanza e tornerà settimana prossima, ora aspetta l’Inter. Altre società hanno fatto chiacchierate ma non hanno mai concretizzato un’offerta”.

Ha concluso: “La Roma sta seguendo tanti centrocampisti, perché andranno via Veretout, Diawara, Darboe e Villar ed è arrivato solo Matic. Per Frattesi è quasi fatta, è la mezzala che serve per completare il reparto con Matic. La Roma sta valutando tanti profili, è una società ambita che ha appena vinto un trofeo internazionale, ma le priorità di questi giorni sono Celik e Frattesi”.