Rebus portieri, la partenza di Ospina non è più così scontata: gli scenari

L’edizione odierna de La Repubblica, nello spazio dedicato al Napoli, parla del futuro di David Ospina, descritto nelle scorse settimane come in uscita dal Napoli. Secondo il quotidiano, non sono da escludere colpi di scena, con la partenza del colombiano che, ad oggi, non è poi così scontata:

“L’ex Arsenal ha chiesto tre milioni di euro per due stagioni, il Napoli ha declinato ed è fermo ale cifre attuali (1,8 milioni). Vista la titubanza al rinnovo di Meret, però, il discorso potrebbe riaprirsi in extremis. Il portiere friulano accetterà di prolungare il suo contratto solo se gli fosse garantita la centralità nel progetto. Il Napoli, nel frattempo, spinge coi calciatori per prendere una decisione definitiva prima del ritiro a Dimaro”.