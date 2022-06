Primavera, che impatto per Ambrosino con l’Italia U19! per Gazzetta altissimo il voto in pagella

Nonostante la pesante sconfitta subita contro la Francia per 4-1 nella fase a gironi degli Europei Under 19, super positiva la prova dell’azzurrino Giuseppe Ambrosino, in campo per circa 70 minuti nella sfida con i transalpini.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio del match dei ragazzi di mister Nunziata, celebrando la prestazione dell’attaccante del Napoli Primavera, premiato con un 7 in pagella: “Due assist d’oro a Volpato, il primo messo in porta. E il destro da metà campo per poco non finiva dentro”.